Между банками Азербайджана и Таджикистана подписан меморандум о взаимопонимании

4 апреля государственный сберегательный банк Таджикистана "Амонатбонк" и азербайджанский Azer Turk Bank подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на укрепление сотрудничества между двумя финансовыми организациями.

Об этом сообщает Day.Az в среду со ссылкой на пресс-службу "Амонатбонк".

Соглашение было подписано руководителями "Амонатбонк" и Azer-Turk Bank в рамках азербайджано-таджикского инвестиционного форума, который проходит в Душанбе.

После подписания документа руководители азербайджанского и таджикского банков провели встречу в формате B2B (бизнес для бизнеса).

Главы банков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества структур и налаживания банковских операций, среди которых открытие корреспондентских счетов, круглосуточное размещение, обмен валюты и взаимный обмен практикой.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу из сотрудников центральных аппаратов банков и в кратчайшие сроки реализовать указанные планы.

В банке отметили, что двусторонняя встреча между руководителями "Амонатбонк" и Azer-Turk Bank создала хорошую основу для дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что 4 апреля в Душанбе стартовал азербайджано-таджикский инвестиционный форум при участии азербайджанской делегации во главе с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым.

В инвестиционном форуме принимают участие более 200 представителей деловых и инвестиционных кругов обеих стран.

Представители примерно 40 компаний участвуют с азербайджанской стороны.