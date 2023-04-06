Хорошая новость для пенсионеров

7 апреля предусматривается выплата пенсий по Баку и Сумгайыту, а также Абшеронскому району.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Государственном фонде социальной защиты.

В сообщении ведомства отмечается, что пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в строгом соответствии с графиком.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "Об индексации трудовых пенсий" пенсии с 1 января текущего года были повышены путем индексации на 14,7 процента.

На новые надбавки охватывающие в общей сложности 1,1 миллиона пенсионеров ежегодно дополнительно будут выделяться 728 миллионов манатов.