https://news.day.az/economy/1552965.html Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана
5 апреля подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре