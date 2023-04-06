Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана
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5 апреля подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством по развитию МСБ и Торгово-промышленной палатой Таджикистана, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.

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