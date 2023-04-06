https://news.day.az/economy/1553002.html Существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана - Микаил Джаббаров
Существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана - Микаил Джаббаров
В январе-марте 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 4,899 миллиарда манатов.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Налоговые поступления в госбюджет выросли на 74,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Министр отмечает, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 16,4 процента и достигли 2,618 миллиарда манатов.
"Значительное увеличение налоговых поступлений укрепляет устойчивость нашей экономики", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре