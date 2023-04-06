Существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана

В январе-марте 2023 года налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 4,899 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 74,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Министр отмечает, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 16,4 процента и достигли 2,618 миллиарда манатов.

"Значительное увеличение налоговых поступлений укрепляет устойчивость нашей экономики", - говорится в публикации.