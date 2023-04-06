Закупка новых самолетов компанией AZAL способствует развитию экономики Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного подписанию контракта между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и Airbus на закупку самолетов.

По его словам, эта сделка является частью стратегии AZAL до 2030 года.

"AZAL - единственная компания в Азербайджане, которая зарабатывает порядка одного миллиарда долларов в год. Закупка 12 новых самолетов позволит значительно расширить присутствие Азербайджана на внешних рынках", - сказал он.

Министр сообщил, что AZAL является одной из самых безопасных компаний в мире.

"Международные организации оценивают безопасность перевозки пассажиров со стороны AZAL на более чем 80 процентов, что примерно на пять процентов превышает показатели ряда европейских авиакомпаний", - отметил он.

Также Набиев сказал, что предпринимаются важные шаги по обеспечению эффективности работы авиакомпании.

"На сегодня парк ЗАО состоит из самолетов девяти различных типов. Уже разработана стратегия AZAL до 2030 года и в рамках нее будут вестись широкомасштабные работы по улучшению ее работы и увеличения авиапарка", - добавил он.

По словам министра, в 2022 году AZAL перевозил пассажиров по 26 различным направлениям по всему миру.