Airbus заинтересована в дальнейшем развитии связей с Азербайджаном

Мы давно сотрудничаем с AZAL, новый договор является подтверждением наших партнерских отношений и мы будем рады продолжать это сотрудничество в будущем.

Об этом в четверг сказал журналистам исполнительный вице-президент Airbus по Европе Ваутер ван Верш, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это большой день для Airbus и мы рады подписать соглашение о поставке А321 Neo для AZAL. Эти самолеты предложат новое измерение для компании. Это будет прекрасным дополнением к авиапарку компании, поспособствует ее расширению, а также предоставит больше комфорта для пассажиров",- добавил вице-президент Airbus.

Он добавил, что увеличение комфорта для пассажиров достигнуто благодаря расширенному салону авиасудна.

По его словам, новые самолеты являются более эффективными в силу снижения эксплуатационной стоимости.

Ваутер ван Верш отметил, что еще одним важным моментом для Airbus является вопрос уменьшения вредных выбросов, которого помогут достичь новые самолеты. По его словам, данные самолеты помогут сократить количество вредных выбросов на 20-25 процентов.