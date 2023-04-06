В Азербайджане начнется строительство самого большого моста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект" Натиг Алиев на состоявшихся сегодня в Баку общественных слушаниях по проекту расширения автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.

Он сказал, что новый мост будет построен на автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала: "Поскольку эта территория является зоной оползня, там планируется строительство большого моста. Длина моста составит 1180 метров, а высота - 83 метра. Мост станет самым большим путепроводом в Азербайджане".