https://news.day.az/economy/1553142.html В Азербайджане начнется строительство самого большого моста
В Азербайджане начнется строительство самого большого моста
В Азербайджане начнется строительство самого большого моста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект" Натиг Алиев на состоявшихся сегодня в Баку общественных слушаниях по проекту расширения автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала.
Он сказал, что новый мост будет построен на автомобильной дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала: "Поскольку эта территория является зоной оползня, там планируется строительство большого моста. Длина моста составит 1180 метров, а высота - 83 метра. Мост станет самым большим путепроводом в Азербайджане".
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