Азербайджан и Грузия открывают новые экономические перспективы в интересах региона

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

Значение Южного Кавказа стремительно возрастает в глобальном масштабе, таким образом, быстрыми темпами растет и роль основных игроков в регионе - Азербайджана и Грузии. В условиях стремительно меняющейся глобальной геополитики решительные, дальновидные шаги, предпринятые Президентом Ильхамом Алиевым в отношениях со своими ближайшими соседями, вывели регион на определенный новый уровень. Прочные дружеские связи между Грузией и Азербайджаном имеют давнюю историю. Отношения между двумя странами были построены на фундаменте дружбы, братства и взаимного уважения, передает Day.Az.

Подписанные в ходе исторического визита общенационального лидера Гейдара Алиева в марте 1996 года в Грузию Договор "О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджаном и Грузией", а также Декларация "О мире, безопасности и сотрудничестве в Кавказском регионе", известная также и как "Тбилисская декларация", стали краеугольным камнем в построении отношений между двумя странами.

Азербайджанское население в Грузии составляет 6,5 процента от общей численности населения и в настоящее время является второй по численности этнической группой в стране.

На сегодняшний день азербайджанские компании инвестировали в экономику Грузии более 3,5 миллиардов долларов. Только Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) инвестировала в Грузию почти 1,5 миллиарда долларов. В то же время Грузия вложила в Азербайджан 260 миллионов долларов.

Азербайджанские компании, включая SOCAR, являются крупнейшими налогоплательщиками в Грузии. Более того, благодаря инвестициям этих компаний в стране были созданы тысячи новых рабочих мест. Согласно статистике, в Грузии зарегистрировано около 3 200 компаний с азербайджанским капиталом. Эти компании работают в различных сферах, таких как энергетика, транспорт, связь, строительство, производство, гостиничные и ресторанные услуги, недвижимость, финансы, добыча полезных ископаемых.

Кроме того, зарегистрировано более 700 компаний с грузинским капиталом, работающих в различных секторах экономики Азербайджана, включая ненефтяной сектор, которые также успешно функционируют.

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией за прошлый год составил 1,3 миллиарда долларов, что на 18,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,1 миллиарда долларов в 2021 году). Доля Азербайджана в общем объеме торговли Грузии в 2022 году составила 6,9 процента. Из этого азербайджанский экспорт в Грузию составил 672,6 миллиона долларов, в то время как импорт составил 642 миллиона долларов.

Кроме того, количество взаимных визитов между двумя странами растет из года в год. В 2022 году Грузию посетили 152 969 азербайджанцев. Это число увеличилось на 84,9 процента по сравнению с 2021 годом, когда 82 718 человек отправились в Грузию из Азербайджана. Число грузин, посетивших Азербайджан в 2022 году, в свою очередь, выросло в 1,5 раза и составило 5,7 процента от всех иностранцев, прибывших в Азербайджан за отчетный период.

Энергетическое сотрудничество между двумя странами было одним из главных столпов в развитии двусторонних отношений с тех пор, как обе страны обрели независимость.

Меморандум об увеличении экспорта газа в Европу, подписанный между Азербайджаном и ЕС в июле прошлого года, предполагает увеличение поставок до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. В этой связи развитие пропускной способности Трансанатолийского трубопровода (TANAP), проходящего через Грузию, имеет первостепенное значение. Азербайджан также планирует увеличить экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Кроме того, планируется начать использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не функционирует. Таким образом, на фоне высокой потребности в азербайджанских энергоресурсах в Европе сотрудничество с Грузией в этом отношении имеет большой потенциал.

Одним из последних ключевых шагов, предпринятых Азербайджаном для реализации начала экспорта альтернативной электроэнергии в Европу, стало подписание "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии", в которое также включена Грузия.

В рамках этого проекта планируется проложить 1 195-километровую линию электропередачи мощностью 1 000 МВт между Грузией и Румынией и установить цифровой соединительный кабель. С этой целью при поддержке Всемирного банка планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта к концу 2023 года.

В настоящее время, поскольку во всем мире и в Европе существует высокий спрос на энергоресурсы, Грузии и Азербайджану придется действовать скоординированно в этом вопросе и защищать свои национальные интересы, сосредоточившись на одном моменте.

Таким образом, были подписаны принципиально важные соглашения в энергетической, транспортной и ряде других областей, и все эти соглашения также затрагивают интересы Грузии, поскольку большинство из них связано с ее территорией.

Последовательно координируя усилия на этой прочной основе в меняющихся региональных и глобальных условиях, Азербайджану и Грузии удалось не только создать современный облик Южного Кавказа, но и стать надежным "мостом" между Востоком и Западом.