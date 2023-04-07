Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и нарастает - посол
Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном активно развивается и нарастает.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов в ходе круглого стола, посвященного второму заседанию Азербайджано-казахстанского экспертного совета.
"Развитие двусторонних отношений с Казахстаном и сотрудничество в рамках международных организаций является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Есть все предпосылки для развития наших отношений, включая экономический потенциал, энергоресурсы, выгодное географическое положение и другие факторы", - сказал он
Посол также выразил надежду на то, что результаты круглого стола, посвященного отношениям между Азербайджаном и Казахстаном, окажут положительное влияние на интеграционные процессы двух стран.
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