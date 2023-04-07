https://news.day.az/economy/1553382.html Дан старт заседанию Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан
Дан старт заседанию Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан
В эти минуты в Баку началось 19-е заседание Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend , сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов с азербайджанской стороны и вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин с казахстанской стороны.
В рамках заседания состоятся дискуссии о сотрудничестве по широкому спектру направлений, включая энергетику, торговлю, транспортное и логистическое партнерство, а также сельское хозяйство.
В заключение ожидается подписание совместного протокола.
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