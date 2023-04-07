Состоялось подписание итогового протокола Межправительственной комиссии Азербайджан - Казахстан
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

По итогам заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан был подписан совместный протокол.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным.

Новость обновляется