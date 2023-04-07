https://news.day.az/economy/1553417.html Состоялось подписание итогового протокола Межправительственной комиссии Азербайджан - Казахстан
Состоялось подписание итогового протокола Межправительственной комиссии Азербайджан - Казахстан
По итогам заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан был подписан совместный протокол.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, документ был подписан министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром торговли и интеграции Казахстана Сериком Жумангариным.
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