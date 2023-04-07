Казахстан нацелен на заполнение трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан - министр
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) заполнен на 40 процентов, и остается доступным для перевалки объем в 20 миллионов тонн, на который мы нацелены.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал вице-премьер, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах 19-го заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.
Он добавил, что соглашение, подписанное между нефтегазовыми компаниями Азербайджана и Казахстана, SOCAR и КазМунайГаз, рассчитано на перевалку 1,5 миллиона тонн нефти.
"Уже в марте этого года было перевалено 20 000 тонн по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан, и на апрель планируется перевалка 125 000 тонн. Казахстанские недропользователи рассматривают первые объемы нефти как пилотные для того, чтобы протестировать маршрут", - подчеркнул Жумангарин.
Он отметил укрепление сотрудничества и по другим направлениям, в частности в сфере торговли.
"По казахстанской статистике наш взаимный товарооборот достиг почти 500 миллионов долларов", - заключил Жумангарин.
Напомним, что в Баку состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан.
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