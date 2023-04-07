https://news.day.az/economy/1553479.html Мы работаем над строительством нового порта в Грузии - премьер-министр
Мы работаем над строительством нового порта в Грузии - премьер-министр
Мы работаем над строительством нового порта в Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы в Габале.
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