Мы работаем над строительством нового порта в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 7 апреля находящийся с визитом в Азербайджане премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для прессы в Габале.

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