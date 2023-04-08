Значительное увеличение запасов золота на месторождении в Азербайджане

Anglo Asian Mining (AAM) сообщила о значительном увеличении запасов золота на месторождении в Азербайджане

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AAM, согласно новым данным бурения на месторождении "Гилар" в стране, его минеральные ресурсы (не по классификации JORC) составляют более 249 000 унций золота, 46 000 тонн меди и 48 000 тонн цинка.

"Дальнейшие обнадеживающие результаты бурения увеличили объем запасов месторождения и обеспечили дополнительную уверенность в минерализации. Последние результаты бурения дополнительно подтверждают решение о начале строительства подземного тоннеля на месторождении "Гилар" для разведки и добычи", - говорится в сообщении.

Комментируя это, вице-президент ААМ Стивен Вестхед отметил, что "Гилар" - это значительный проект по добыче золота и меди.

"Его нижняя зона имеет потенциал для подачи высокосортной руды с производительностью около 700 000 тонн в год в течение более трех лет на установку агитационного выщелачивания. Это позволит оценить оставшиеся ресурсы и расширить оценку минеральных ресурсов. Компания очень рада, что "Гилар" может продлить производство на текущих перерабатывающих мощностях Гедабея до ввода в эксплуатацию "Хархара" и "Гарадага", - сказал он.

Было отмечено, что увеличение ресурсов связано с тем, что со времени последней оценки было пробурено дополнительно 13 буровых скважин.

Напомним, что Объединенный комитет по рудным запасам (Joint Ore Reserves Committee - JORC) является одним из 13 участников Комитета по международным стандартам отчетности о запасах полезных ископаемых (CRIRSCO), а также партнером Международного совета по горной промышленности и металлургии. Кодекс JORC, как и другие международные кодексы отчетности, призван обеспечить то, чтобы публичные отчеты, предназначенные для информирования инвесторов и их консультантов, были прозрачными и достоверными, содержали всю актуальную информацию и составлялись компетентными лицами. Кодекс JORC определяет компетентное лицо по минеральным ресурсам и рудным запасам как специалиста, который обладает соответствующей квалификацией и опытом, удовлетворяющим нормам обязательного Кодекса профессиональной этики, и имеет достаточный соответствующий опыт по рассматриваемым типам минерализации или месторождения.

Ранее сообщалось о содержании 135 тысяч унций золота, 21,5 тысячи тонн меди и 23 тысячи тонн цинка на месторождении "Гилар".

Основная деятельность Anglo Asian Mining в Азербайджане сосредоточена в Гедабее, и в нынешнем году в Гедабейском районе планируется сдать в эксплуатацию месторождение "Зафар". Кроме того, в ближайшие годы Anglo Asian Mining в Азербайджане планирует сдать в эксплуатацию такие контрактные зоны, как "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли". На освобожденных территориях компания уже приступила к разведке золотоносного месторождения "Вежнали" в Зангиланском районе.

Производимые в Азербайджане золотые слитки Anglo Asian Mining в основном экспортирует в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.