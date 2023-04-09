Азербайджан может стать важным поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС.

Об этом сказал Владимир Рогов, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG).

Эксперт подчеркнул, что в период до 2050 года мировые инвестиции в низкоуглеродный водород составят от 6 до 12 трлн долл. США.

"Однако 300-700 млрд долл. США из этого объема необходимо разместить уже до 2030 года. Азербайджан может стать одним из бенефициаров водородного тренда, благодаря своим уникальным конкурентным преимуществам. Благодаря наличию всех факторов, необходимых для развития индустрии "зеленого" водорода, Азербайджан может стать региональным лидером и надежным поставщиком ЕС. Поддержка проектов "зеленой" энергетики в рамках европейской программы льготного финансирования REPowerEU и растущий интерес инвесторов создают благоприятные условия для быстрого развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и водородного сектора экономики страны", - отметил он.

Как сказал Владимир Рогов, низкоуглеродный водород - инновационная возможность для снижения углеродных выбросов в отраслях, плохо поддающихся декарбонизации, таких как производство базовых химикатов, авиация, сталелитейная промышленность, морские перевозки и дальнемагистральные автоперевозки, которая будет использоваться для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

"В отличие от "серого" водорода, получаемого из природного газа или метана, низкоуглеродный водород производится методом электролиза с использованием электроэнергии, полученной из таких возобновляемых источников, как энергия ветра или солнца, или из ископаемых видов топлива в сочетании с улавливанием и хранением углерода", - добавил он.