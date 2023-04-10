Северной Македонии нужно больше азербайджанского газа

Источник: Агентство международной информации Trend

Северной Македонии потребуются дополнительные объемы азербайджанского газа, сказала в эксклюзивном интервью Trend госсекретарь Министерства экономики Северной Македонии Размена Чекич-Дуровик, передает Day.Az.

"Общее потребление природного газа в стране составляет 0,3-0,4 миллиарда кубометров природного газа в год. Дополнительные объемы азербайджанского газа потребуются при дальнейшем развитии газовой сети", - пояснила госсекретарь.

Размена Чекич-Дуровик отметила, что до конца 2023 года планируется выбрать подрядчиков для строительства.

"Строительство газового интерконнектора планируется завершить в 2025 году и диверсифицировать поставки природного газа в страну за счет поставок газа с ТАР, терминалов СПГ и т. д.", - добавила она.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Европу по Южному газовому коридору 31 декабря 2020 года. По Трансадриатическому газопроводу (TAP), европейскому участку Южного газового коридора, с начала коммерческой эксплуатации было поставлено в общей сложности 22 миллиарда кубометров газа. В этом году Азербайджан планирует экспортировать в Европу 12 миллиардов кубометров газа.