Официальный курс маната к мировым валютам на 10 апреля
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 апреля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8519 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8519

1 австралийский доллар

AUD

1,1311

1 аргентинский песо

ARS

0,008

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3362

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,093

100 южнокорейских вон

KRW

0,1286

1 чешская крона

CZK

0,0793

100 чилийских песо

CLP

0,2077

1 китайский юань

CNY

0,2472

1 датская крона

DKK

0,2486

1 грузинский лари

GEL

0,6729

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1083

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1621

1 швейцарский франк

CHF

1,8754

1 израильский шекель

ILS

0,471

1 канадский доллар

CAD

1,2574

1 кувейтский динар

KWD

5,5414

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0112

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3856

1 мексиканский песо

MXN

0,0938

1 молдавский лей

MDL

0,093

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1617

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,3955

1 российский рубль

RUB

0,0209

1 сингапурский доллар

SGD

1,2772

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2918

1 турецкая лира

TRY

0,0883

1 тайваньский доллар

TWD

0,0558

1 таджикский сомони

TJS

0,1559

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,2809

1 новозеландский доллар

NZD

1,0585