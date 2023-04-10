SOCAR PETROLEUM открыла АЗС в Барде

ЗАО "SOCAR PETROLEUM" ввело в эксплуатацию в Барде новую модульную автозаправочную станцию (АЗС).

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Компания отмечает, что на АЗС установлены 4 топливораздаточные колонки для "АИ-92", "АИ-95 Премиум", "Дизеля" и сжиженного нефтяного газа, кроме того, для безналичной продажи будут размещены POS-терминалы, .

Новые АЗС также способствуют повышению уровня занятости и улучшению социального благосостояния населения в Азербайджане, так во введенной в эксплуатацию станции создано 24 новых рабочих места.

Напомним, что в настоящее время в стране действуют 47 АЗС SOCAR (пять из них - в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах) и 11 баз нефтяных терминалов. На АЗС, работающих под брендом SOCAR, есть ряд преимуществ для клиентов, в том числе возможность проверки точности объема топлива. Учитывая стратегический план развития компании, ожидается, что в будущем количество АЗС будет увеличено.