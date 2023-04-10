Назван объем инвестиций в проект ACE

На сегодняшний день в реализацию проекта платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) инвестировано 2,9 миллиарда долларов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник главный механик проекта "Центральный Восточный Азери" Шюкюр Садыхов в ходе медиатура на платформу.

По его словам, с платформы можно будет добывать дополнительно 100 тысяч баррелей нефти в сутки. В целом планируется добыть с помощью этой платформы 300 миллионов баррелей нефти.

"Первую нефть ожидается добыть в первом квартале 2024 года. Хочу также отметить, что стоимость проекта составляет шесть миллиардов долларов и на сегодняшний день уже инвестировано 2,9 миллиарда долларов", - сказал он.

В свою очередь, начальник строительного сектора Фаик Нейматов отметил, что строительство трубопроводов в рамках проекта для экспорта нефти и газа завершено на 94 процентов.

Глава отдела строительства трубопроводов и верхних частей платформы Вагиф Халилов отметил, что верхние части платформы будут отправлены в море в третьем квартале 2023 года.

"Они сначала будут собраны на суше. Отмечу, что эти работы завершены на более чем 90 процентов и ведутся тестовые работы", - добавил он.

Кроме того, по словам главы отдела контроля за строительством проекта ACE Рухали Иманова, соединение трубопроводов платформы ACE с Сангачальским терминалом запланировано на второй квартал нынешнего года.

"Это единственная платформа на Каспии, где контроль за операционными процессами будет осуществляться с суши", - добавил он.

Отметим, что проект ACE стоимостью 6 миллиардов долларов является следующим этапом разработки гигантского месторождения АЧГ в Каспийском море. Платформа и оборудование ACE рассчитаны на переработку до 100 000 баррелей нефти в сутки. Ожидается, что в течение всего срока реализации проекта будет добыто до 300 миллионов баррелей. Платформа будет управляться дистанционно с Сангачальского терминала и включать в себя инновационную систему автоматизации.