https://news.day.az/economy/1554066.html В Азербайджане состоится выставка отечественных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство"
В Азербайджане состоится выставка отечественных компаний "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство"
На выставке отечественных компаний, посвященной 100-летию великого лидера, представят свою продукцию и услуги более 150 компаний, работающих в сфере промышленности, сельского хозяйства, пищевой индустрии, ИКТ, образования, строительства, логистики, текстильной и других сферах.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, 8-10 июня в связи со 100-летним юбилеем общенационального лидера Гейдара Алиева в Baku Crystal Hall пройдет выставка местных компаний на тему "Гейдар Алиев и азербайджанское предпринимательство".
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