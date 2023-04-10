https://news.day.az/economy/1554072.html Товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет - посол Джордж Дик
Товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет - посол Джордж Дик
В этом году товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет в 2 раза.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению (AZTV) сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.
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