В этом году товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет в 2 раза.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению (AZTV) сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

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