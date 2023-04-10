Товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет
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В этом году товарооборот между Азербайджаном и Израилем вырастет в 2 раза.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в интервью Азербайджанскому телевидению (AZTV) сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

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