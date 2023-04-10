https://news.day.az/economy/1554078.html Микаил Джаббаров назвал число резидентов Агдамского промышленного парка
Микаил Джаббаров назвал число резидентов Агдамского промышленного парка
Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Новый резидент ООО "BAFCO İnvest" создаст завод по производству обуви с объемом инвестиций 10 миллионов манатов", - говорится в публикации.
Министр добавил, что в результате реализации проекта ожидается создание 120 постоянных рабочих мест.
Напомним, что в 2022 году в Агдамском промышленном парке 12 субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента, а 3 предпринимателям - статус нерезидента.
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