Микаил Джаббаров назвал число резидентов Агдамского промышленного парка

Число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 15.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Новый резидент ООО "BAFCO İnvest" создаст завод по производству обуви с объемом инвестиций 10 миллионов манатов", - говорится в публикации.

Министр добавил, что в результате реализации проекта ожидается создание 120 постоянных рабочих мест.

Напомним, что в 2022 году в Агдамском промышленном парке 12 субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента, а 3 предпринимателям - статус нерезидента.