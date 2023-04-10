Работа регионального хаба Microsoft в Казахстане охватит также Азербайджан
Мировой технологический гигант Microsoft откроет в Казахстане многонациональный хаб.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Соглашение было достигнуто в рамках встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина с генеральным директором Microsoft в Казахстане Сергеем Лещенко.
Региональный центр, который будет построен в Казахстане, охватит Среднюю Азию, Азербайджан, Грузию, Армению, Монголию и Пакистан.
"Создание регионального хаба Microsoft имеет для Казахстана большое значение. В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты", - сказал Лещенко.
Мусин отметил, что создание хаба в Казахстане будет стимулировать развитие человеческого капитала и стимулировать рост национальной экономики, в частности за счет увеличения ненефтяного экспорта.
Обсуждение открытия регионального хаба было инициировано на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и генеральным директором Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс.
Очередной раунд обсуждений прошел в марте во время визита Багдата Мусина в Силиконовую долину.
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