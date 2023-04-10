В Азербайджане стартап-сертификаты получили еще 5 субъектов МСБ

Еще 5 субъектов малого и среднего бизнеса получили сертификаты "Startap" от Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. Тем самым число субъектов предпринимательства, получивших сертификат "Startap", достигло 91, сообщает в понедельник Day.Az.

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