https://news.day.az/economy/1554356.html Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Внешнеторговой палатой Казахстана
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Внешнеторговой палатой Казахстана
Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Внешнеторговой палатой Казахстана.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.
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