Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию МСБ и Внешнеторговой палатой Казахстана.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ.

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