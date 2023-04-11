В Азербайджане будут приняты государственные программы по развитию электроэнергетики.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в новом законопроекте "Об электроэнергетике", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в целях развития сферы электроэнергетики органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, принимаются краткосрочные (сроком на 5 лет), среднесрочные (сроком от 5 до 10 лет) и долгосрочные (сроком свыше 10 лет) государственные программы.

В порядке, предусмотренном законом "Об оценке воздействия на окружающую среду", подготавливается документ стратегической экологической оценки (SEQ) проектов государственной программы и проводится государственная экологическая экспертиза.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.