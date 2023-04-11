Названы сроки запуска предприятия по сервисному обслуживанию грузовых автомобилей в Карабахе

Совместное российско-азербайджанское предприятие ООО "Auto Leasing Azerbaijan" по сервисному обслуживанию грузовых автомобилей в Карабахе будет введено в эксплуатацию июле 2023 года.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев.

"В настоящее время завершены 85 процентов строительных работ", - сказал он.

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