Азербайджан предлагает альтернативный маршрут для транспортировки казахстанской нефти

Азербайджан предложил Казахстану транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса, сказал министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Министр отметил, что этот маршрут был предложен в качестве дополнения к трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В настоящее время Казахстан изучает технические характеристики газопровода.

Жумангарин подчеркнул, что ключевым вопросом, обсуждаемым между Баку и Астаной, является дорожная карта по устранению узких мест, что будет способствовать реализации указанного маршрута.

Казахстан уже начал транзит нефти через территорию Азербайджана. По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было переправлено около 20 тысяч тонн нефти в марте, а в апреле ожидается поставка 125 тысяч тонн.

В целом SOCAR и КазМунайГаз, национальные нефтяные компании Азербайджана и Казахстана, договорились о транзите 1,5 миллионов тонн нефти в 2023 году.