https://news.day.az/economy/1554521.html Продолжаются обсуждения по транспортировке газа из Турции в Нахчыван - Фатих Донмез
Продолжаются обсуждения по транспортировке газа из Турции в Нахчыван - Фатих Донмез
Продолжаются обсуждения по вопросу транспортировки посредством газопровода природного газа из Турции в Нахчыван.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре