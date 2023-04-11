Продолжаются обсуждения по транспортировке газа из Турции в Нахчыван

Продолжаются обсуждения по вопросу транспортировки посредством газопровода природного газа из Турции в Нахчыван.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

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