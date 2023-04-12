Источник: Агентство международной информации Trend

Решение о сокращении добычи нефти приняли восемь членов ОПЕК+, что можно считать новой конфигурацией в рамках сделки.

Об этом сказал в среду Trend старший научный сотрудник Центра политики Нового Юга (PCNS, Рабат) и французского Института международных и стратегических отношений (IRIS, Париж) Франсис Перрен, передает Day.Az.

"Несколько стран-производителей и экспортеров нефти решили рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи нефти в марте из-за негативного влияния финансового кризиса на цены на нефть. В какой-то момент цены на нефть марки Brent ненадолго упали примерно до 70 долларов за баррель. Такой уровень слишком низок для некоторых нефтяных стран, и некоторые из них опасались, что падение может продолжиться до гораздо более низких отметок. Этих производителей устраивает цена не ниже 80 долларов за баррель или чуть выше. Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Алжир, Габон, Казахстан и Оман) объявили 2 апреля, что они сократят добычу на 1,16 миллиона баррелей в сутки с мая до конца этого года. Доля Саудовской Аравии составляет 500 000 баррелей в сутки", - сказал он.

По словам Перрена, важно подчеркнуть, что это не решение ОПЕК+.

"ОПЕК+ - это коалиция 23 стран, которая была создана в конце 2016 года. ОПЕК - это организация 13 стран, которая была создана в 1960 году. Каждая страна-член ОПЕК является частью коалиции ОПЕК+. Данное решение приняли не эти 23 страны, а 8 из них. Это новая конфигурация. Воздействие этого решения на цены на нефть было быстрым и сильным. 3 апреля цены на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) выросли примерно на пять долларов за баррель. Таким образом, можно сказать, что на данный момент миссия выполнена. Тем не менее, пока неясно, полностью ли эти восемь стран выполнят свои обязательства, но нет никаких сомнений в том, что глобальная добыча нефти в результате этого решения сократится", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что ранее, в феврале, российские официальные лица заявляли, что с марта добыча в их стране сократится на 500 тыс. баррелей в сутки.

"А до этого в октябре 2022 года ОПЕК+ приняла решение сократить свою добычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года и до конца 2023 года. Эти сокращения совсем не приветствуются в Вашингтоне. Администрация Байдена была очень расстроена решением ОПЕК+, принятым в октябре 2022 года. Что касается решения от 2 апреля 2023 года, то власти США заявили, что учитывая неопределенность рынка, сокращения нецелесообразны. Пока мы наблюдаем очень умеренную реакцию США", - сказал аналитик.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, а предложение нефти - на 1,6 млн баррелей в сутки. Эти прогнозы были опубликованы до недавнего решения этих восьми стран ОПЕК+.