В Азербайджане создана дорожная карта по цифровым денежным переводам.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду глава отдела миграционной политики и правового обеспечения Государственной миграционной службы Вахид Гахраманов в ходе мероприятия на тему "Усиление социально-экономического эффекта денежных переводов в Азербайджане".

По его словам, цифровизация платежей играет большую роль в реализации данного проекта и проводимые исследования способствуют достижению поставленных целей.

"Мы также работаем над созданием международных стандартов денежных переводов как между гражданами, так и гражданами и государством. Наша задача в реализации этого проекта заключается в том, чтобы переводимые денежные средства были как инвестиции, то есть приносили дополнительную прибыль", - сказал он.

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