В Азербайджане за первый квартал прошли обучение более тысячи субъектов МСБ

Субъекты МСБ, желающие начать бизнес и расширить свою предпринимательскую деятельность, могут бесплатно воспользоваться услугами Центров развития МСБ для повышения своих знаний и навыков, сообщили в среду Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В январе-марте 2023 года Агентством Азербайджана по развитию МСБ было организовано 69 тренингов, в целях повышения уровня бизнес-знаний субъектов МСБ и осведомленности о сфере предпринимательства. Данными тренингами воспользовались 825 субъектов МСБ и лиц, желающих начать бизнес. Они в основном охватывают такие сферы, как продажи, маркетинг, бухгалтерский учет, управление персоналом, брендинг, внедрение инноваций в бизнес, разработка бизнес-плана, управление проектами и другие.

За этот период 243 субъектам предпринимательства были оказаны консультационные услуги по созданию и развитию бизнеса.

Агентством за этот период была оказана соответствующая поддержка для разработки 47 бизнес-планов.

Обучение и консультационные услуги, предоставляемые Агентством, являются бесплатными.

Субъекты малого и среднего бизнеса, желающие начать бизнес и расширить свою предпринимательскую деятельность, могут воспользоваться тренингами, консультациями, поддержкой в разработке бизнес-плана и другими услугами Центров развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства, чтобы расширить свои знания и навыки в этой области. Информацию о тренингах, проводимых МСБ, можно получить на сайте Агентства - http://bit.ly/3MyRGpP.