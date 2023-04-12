Счетная палата обратилась в СГБ и Генпрокуратуру по шести контрольным мероприятиям

В 2022 году по решению коллегии в Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики были представлены соответствующие материалы по 6 контрольным мероприятиям.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

Новость обновляется