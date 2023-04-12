https://news.day.az/economy/1554718.html Счетная палата обратилась в СГБ и Генпрокуратуру по шести контрольным мероприятиям
Счетная палата обратилась в СГБ и Генпрокуратуру по шести контрольным мероприятиям
В 2022 году по решению коллегии в Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики были представлены соответствующие материалы по 6 контрольным мероприятиям.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.
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