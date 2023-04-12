Большинство денежных переводов в Азербайджане осуществляются с зарплатных карт.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в среду консультант международной организации по миграции Анна Прохорова в ходе проходящего в Баку мероприятия "Усиление социально-экономического эффекта денежных переводов в Азербайджане".

По ее словам, это говорит о том, что большинство денежных переводов с карты на карту осуществляются гражданами официально трудоустроенными.

"Также, наши исследования показывают что большинство денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан поступают от граждан Азербайджана. Если говорить об иностранцах, то они в Азербайджане практически не пользуются наличными денежными средствами, также не используют наличные методы приема и перевода денежных средств из-за рубежа", - отметила Прохорова.

Отметим, что объем денежных переводов физических лиц в Азербайджан в 2022 году составил 3,62 миллиарда долларов, что в 3,2 раза больше показателя 2021 года.

Больше всего переводов за отчетный период было осуществлено из России - на сумму 2,969 миллиарда долларов (рост в 4,8 раза), это составляет 82 процента всех переводов физических лиц. В топ-5 стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: США - 155,342 миллиона долларов (рост в 2,1 раза), Турция - 122,141 миллиона долларов (рост на 13,3 процента), Германия - 53,585 миллиона долларов (рост в два раза) и Великобритания - 33,959 миллиона долларов (рост на 4,9 процента).