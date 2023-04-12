Азербайджан увеличивает импорт тягачей и прицепов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта страны.

Развитие международных автомобильных перевозок, меры, принимаемые с целью увеличения доли рынка национальных перевозчиков, привели к привлечению новых инвестиций в эту сферу. Об этом свидетельствует резкое увеличение количества ввозимых в Азербайджан тягачей (TIR) и прицепов.

Согласно статистике, обнародованной министерством, количество тягачей, импортированных в страну в первом квартале 2023 года, составило 1229 единиц, а прицепов и полуприцепов - 1208 единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта тягачей возрос на 193 процента, а прицепов и полуприцепов - на 225 процентов. Так, в первом квартале 2022 года в страну было ввезено 420 тягачей, 371 прицепов и полуприцепов.

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