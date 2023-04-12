В регионах Азербайджана предлагается создать мобильные банковские офисы

Упрощение денежных переводов является приоритетным направлением работы международной организации по миграции с партнерами в Азербайджане.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказала в среду консультант международной организации по миграции Анна Прохорова в ходе проходящего в Баку мероприятия "Усиление социально-экономического эффекта денежных переводов в Азербайджане".

По ее словам, международные регуляторы для соответствия глобальным стандартам по денежным переводам все еще ведут определенные работы в этом направлении.

"Мы знаем, что азербайджанский регулятор тоже ведет масштабные работы по упрощению локальных и международных денежных переводов, что в конечном итоге приведет к позитивным результатам. Помимо того, мы сотрудничаем с Центробанком Азербайджана по проектам обеспечения доступности финансов в отдаленных районах, а также доступности финансов для мигрантов. Так, например, мы считаем, что в отдаленных районах, где отсутствует широкий охват банковских услуг, можно создать мобильные банковские офисы, а также автоматизированные чат-боты, которые могут решать финансовые вопросы не обращаясь в банк", - сказала она.

В свою очередь представитель "Азерпочт" сообщил, что практически все почтовые отделения, 1250 из 1500, имеют лицензии на оказание финансовых услуг.

"Обращения по денежным переводам в почтовых отделениях не находится на высоком уровне, а в отдаленных районах и вовсе можно сказать на нулевом уровне. Мы работаем над расширением наших услуг, в том числе по альтернативным денежным переводам", - сказал он.

Было также отмечено, что ежегодный приток валюты в Азербайджан из-за рубежа составляет 3,6 миллиарда долларов, в то время как отток валюты за рубеж составляет 700 миллионов долларов.