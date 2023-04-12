В ЦБ Азербайджана произведено новое назначение

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведено новое кадровое назначение.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на регулятора, Джейхун Самандов назначен директором отдела строительства нового здания ЦБА.

Отметим, что распоряжение об этом подписал председатель ЦБА Талех Казымов.

Напомним, что отдел строительства нового здания ЦБА был создан в августе 2022 года.