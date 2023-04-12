Турецкая ракета KEMANKEŞ будет продемонстрирована на фестивале TEKNOFEST

Турецкая компания Baykar продемонстрирует свою легкую крылатую ракету KEMANKEŞ на фестивале TEKNOFEST.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар на церемонии ввода в строй десантного корабля TCG Anadolu.

По словам С.Байрактара, крылатая ракета KEMАNKEŞ с дальностью полета в несколько сотен километров может быть запущена из нового БПЛА Bayraktar ТB3.

Напомним, что турецкий беспилотный боевой самолет Bayraktar Кızılelma впервые был представлен публике на TEKNOFEST Karadeniz 30 августа 2022 года и совершил свой первый полет 14 декабря 2022 года.

БПЛА Bayraktar TB3, разработанный Baykar с национальными и местными возможностями, станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом со складывающейся конструкцией крыла, способным взлетать и приземляться с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, таких как десантный корабль TCG Anadolu.

Возможности Bayraktar TB3 станут существенной новинкой для беспилотных летательных аппаратов этого класса.

Bayraktar TB3 также будет иметь возможность обмениваться данными за пределами прямой видимости, так что им можно будет управлять с очень больших расстояний.

Отметим, что Baykar начал 2023 год с экспортного контракта на 370 миллионов долларов на поставку БПЛА Bayraktar TB2, подписанному с Министерством обороны Кувейта, опередив своих американских, европейских и китайских конкурентов.

Baykar, который с первого дня и до сих пор реализует все свои проекты на свои средства, получил 75% всех своих доходов от экспорта с момента начала процесса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) БПЛА в 2003 году.

По данным Совета экспортеров Турции (TIM), в 2021 году компания Baykar стала лидером экспорта в оборонной и аэрокосмической промышленности.

Baykar, доля экспорта которого в контрактах, подписанных в 2022 году, составляет 99,3 процента, осуществила экспорт на 1,18 миллиарда долларов.

Оборот Baykar, крупнейшего экспортера оборонной и аэрокосмической промышленности, в 2022 году составил 1,4 миллиарда долларов.

На поставки ударного оперативно-тактического средневысотного БПЛА Bayraktar TB2 было подписано экспортное соглашение с 28 странами, а на поставки высотного дальнего БПЛА Bayraktar Аkinci - с 6 странами.