В 16 структурах допущены неэффективные расходы на сумму 36,7 млн манатов

В прошлом году 16 госструктур допустили неэффективные расходы на сумму 36,7 млн манатов.

Об этом сообщает Day.Az в среду со ссылкой на отчет Счетной палаты Азербайджана по итогам деятельности за 2022 год.

В аудитах соответствия классификация случаев неэффективного использования средств выглядит следующим образом: 1,3 млн манатов - программное обеспечение, приобретенное в начале периода, охваченного аудитом, но не примененное; 9,9 млн манатов - закупленные, но не примененные оборудование или товары; 8,3 млн манатов - последующее прекращение договоров, по которым производилась авансовая выплата; 2,7 млн манатов - расходы на мероприятия, не проведенные из-за Covid-19 и других причин; 12 млн манатов - в заключенном договоре предусмотрены невыгодные условия для структуры, выплатившей средства; 0,6 млн манатов - увеличение объема работы без необходимости; 1,4 млн манатов - расходы на неактивные основные средства; 0,5 млн манатов - другие неэффективные случаи использования средств.

Отметим, что на состоявшемся сегодня заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждался отчет Счетной палаты о деятельности в 2022 году.