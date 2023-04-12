В консорциуме TAP назвали объемы поставок газа в Италию в первом квартале

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в первом квартале 2023 года в Италию было поставлено 2 миллиарда кубометров природного газа, сообщает Day.Az со ссылкой на консорциум TAP AG.

Как говорится в отчете консорциума, общий объем транспортировки газа в эту страну по ТАР с момента начала коммерческих поставок 31 декабря 2020 года составил 18,5 миллиарда кубометров.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.