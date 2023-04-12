Турция и Азербайджан стараются помочь с поставками газа в Европу

Совместно с Азербайджаном мы стараемся помочь Болгарии и другим странам Юго-Восточной Европы в вопросе поставок газа.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, с этой целью продолжаются работы по удвоению пропускной способности TANAP.

Отметим, что коммерческая транспортировка газа в Турцию по TANAP началась 30 июня 2018 года.