https://news.day.az/economy/1554966.html Турция и Азербайджан стараются помочь с поставками газа в Европу – Чавушоглу
Турция и Азербайджан стараются помочь с поставками газа в Европу – Чавушоглу
Совместно с Азербайджаном мы стараемся помочь Болгарии и другим странам Юго-Восточной Европы в вопросе поставок газа.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, с этой целью продолжаются работы по удвоению пропускной способности TANAP.
Отметим, что коммерческая транспортировка газа в Турцию по TANAP началась 30 июня 2018 года.
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