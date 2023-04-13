Официальный курс маната к мировым валютам на 13 апреля
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 апреля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8681 маната соответственно, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8681

1 австралийский доллар

AUD

1,1406

1 аргентинский песо

ARS

0,0079

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3456

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0924

100 южнокорейских вон

KRW

0,1295

1 чешская крона

CZK

0,0801

100 чилийских песо

CLP

0,2116

1 китайский юань

CNY

0,2473

1 датская крона

DKK

0,2507

1 грузинский лари

GEL

0,6737

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,123

100 индонезийских рупий

IDR

0,0115

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1644

1 швейцарский франк

CHF

1,8951

1 израильский шекель

ILS

0,4637

1 канадский доллар

CAD

1,2659

1 кувейтский динар

KWD

5,5508

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3861

1 мексиканский песо

MXN

0,0942

1 молдавский лей

MDL

0,0939

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1629

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,4015

1 российский рубль

RUB

0,0207

1 сингапурский доллар

SGD

1,2812

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2901

1 турецкая лира

TRY

0,088

1 тайваньский доллар

TWD

0,0557

1 таджикский сомони

TJS

0,1559

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,2757

1 новозеландский доллар

NZD

1,0566
 