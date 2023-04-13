SOCAR готовит план возобновления работы нефтяного месторождения на суше Азербайджана

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR разрабатывает план мероприятий по возобновлению эксплуатации сухопутного нефтяного месторождения "Зардаб", сообщили Day.Az в компании.

"На месторождениях "Мурадханлы" и "Джафарли" в настоящее время ведется добыча, а месторождение "Зардаб" не эксплуатируется", - сказали в компании.

Как отметили в SOCAR, на месторождениях "Мурадханлы" и "Джафарли" эксплуатируется 25 скважин, а общий суточный объем добычи нефти с двух месторождений составляет 32 тонны.

Отметим, что общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и в соответствии с контрактом она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджебеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, "Зардаб" - в 1981 году.

Контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith Energy и SOCAR в марте 2016 года. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В ноябре 2020 года Zenith Energy Ltd. объявила о прекращении действия соглашения с SOCAR.

Месторождения в настоящее время находятся на балансе производственного объединения "Азнефть" SOCAR и эксплуатируются Мурадханлинским нефтегазодобывающим комплексом Управления по добыче нефти и газа имени Али Амирова.