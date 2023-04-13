https://news.day.az/economy/1555016.html Состоялось первое заседание совместного делового совета между Саудовской Аравией и Азербайджаном - ФОТО
Состоялось первое заседание совместного делового совета между Саудовской Аравией и Азербайджаном - ФОТО
Состоялось первое заседание совместного делового совета между Саудовской Аравией и Азербайджаном.
Как сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, на первом заседании совместного делового совета Саудовской Аравии и Азербайджана, состоявшемся в городе Эр-Рияд, обсуждались перспективы расширения связей между бизнесменами, реализации совместных инициатив, сотрудничества в сфере бизнеса и торговли.
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