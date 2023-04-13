Состоялось первое заседание совместного делового совета между Саудовской Аравией и Азербайджаном.

Как сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, на первом заседании совместного делового совета Саудовской Аравии и Азербайджана, состоявшемся в городе Эр-Рияд, обсуждались перспективы расширения связей между бизнесменами, реализации совместных инициатив, сотрудничества в сфере бизнеса и торговли.

Новость обновляется