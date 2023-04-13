Источник: Агентство международной информации Trend

Visa расширила в Азербайджане глобальную инициативу по поддержке женщин-предпринимателей She's Next Empowered by Visa.

Об этом сказал в интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев, передает Day.Az.

По его словам, в 2022 году в ней приняли участие свыше 600 женщин-предпринимателей.

"Visa придает особое значение поддержке женского предпринимательства как на глобальном уровне, так и в Азербайджане. Инклюзивность является стратегией и одним из основных направлений деятельности Visa. Реализация этой инициативы нацелена на поддержку женщин, принося им лучший опыт", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что компания продолжит продвигать инициативу She's Next Empowered by Visa в будущем как в Азербайджане, так и на рынках других стран.

Отметим, что женщины-предприниматели Азербайджана и всего региона Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа постепенно переходят на электронную коммерцию и пользуются удобными и надежными цифровыми платежами.

Основной мотивацией азербайджанских женщин-предпринимателей начать бизнес являются "увеличение дохода" (41 процент) и "исполнение мечты" (24 процента).

Самой большой проблемой при открытии и ведении бизнеса женщины-предприниматели называют привлечение капитала (45 процентов), а высокую конкуренцию ощущают 23 процента из них. При этом часть женщин-предпринимателей обеспокоена тем, что "не сможет уделять достаточного внимания семье" (27 процентов), "потерпит провал" (26 процентов). Так, в Азербайджане топ самых популярных навыков выглядит таким образом: на первых местах цифровой маркетинг и ведение социальных сетей (49 процентов), стратегии получения дополнительного финансирования (34 процента) и электронная коммерция (26 процентов).