https://news.day.az/economy/1555024.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Выплата пенсий по регионам республики запланирована на 14 апреля.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
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