Хорошая новость для пенсионеров

Выплата пенсий по регионам республики запланирована на 14 апреля.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.