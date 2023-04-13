В Азербайджане внедрят искусственный интеллект

В Азербайджане подготовлена дорожная карта по внедрению искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлан Тагиев в ходе мероприятия на тему "Технологии устойчивого развития: технологии Четвертой промышленной революции и облачные решения".

По его словам, в рамках этой дорожной карты планируется интеграция ИИ в сектор торговли.

"На сегодняшний день в Азербайджане активно развивается цифровой оборот и внедрение ИИ в этот сектор является дополнительным шагом для ускорения развития. Кроме того, ведутся работы по подготовке стратегии с коллегами из международных организаций по цифровому развитию, в частности, по усилению скорости интернета, расширению зон охвата, созданию соответствующих условий, обеспечению доступности финансов, формированию венчурных капиталов, а также по цифровому развитие районов страны", - сказал он.

Тагиев отметил, что все эти работы позволят ускорить рост экономики, цифровизацию в стране, а также создание инновационных продуктов.

"Кроме того, развитие облачных решений и технологий Четвертой промышленной революции также позволит ускорить его развитие и применение", - добавил он.