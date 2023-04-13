Стоимость азербайджанской нефти превысила $90 за баррель

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 12 апреля повысилась на 2,34 доллара относительно предыдущего показателя и составила 90,78 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,39 доллара - до 88,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,29 доллара, составив 58 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 12 апреля повысилась на 2,13 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 88,21 доллара за баррель.