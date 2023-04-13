Названы приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной есть возможности для расширения связей в инвестиционной, транспортно-логистической, торговой, промышленной, сельскохозяйственной, туристической, фармацевтической и других сферах.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом говорилось в ходе встречи между делегацией во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым и министром внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташей Кошарацем.

Микаил Джаббаров отметил успехи, достигнутые в ненефтяном экспорте в результате работы по стимулированию предпринимательства и повышению конкурентоспособности в Азербайджане, механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и других мер, подчеркнул, что с точки зрения расширения географии экспорта рынок Боснии и Герцеговины является привлекательным и открывает новые возможности для азербайджанских предпринимателей.

В свою очередь, Сташа Кошарац поделился мнением о перспективах укрепления двусторонних экономических отношений, стимулировании инвестиций, обмене опытом взаимодействия в ненефтяном секторе.

Кроме того, в рамках визита азербайджанской делегации состоялась встреча с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение связям с Боснией и Герцеговиной, имеется большой потенциал для укрепления экономического и торгового сотрудничества.

Боряна Кришто отметила, что Азербайджан является надежным партнером страны, высоко оценила поддержку, оказанную нашей страной во время наводнений в Боснии и Герцеговине, отметила важность расширения взаимных торгово-экономических связей.

Напомним, что в рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Внешнеторговой палатой Боснии и Герцеговины.