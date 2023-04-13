https://news.day.az/economy/1555112.html Важная новость в связи с НДС в Азербайджане
Важная новость в связи с НДС в Азербайджане
На основании предложений Счетной палаты Азербайджана приостановлено применение НДС к таможенным сборам.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана по итогам деятельности за 2022 год.
Отмечается, что данный отчет содержал также информацию о предложениях процедурного характера.
Согласно предложению Счетной палаты, применение налога на добавленную стоимость к таможенным сборам приостановлено с 1 января 2023 года.
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