Важная новость в связи с НДС в Азербайджане

На основании предложений Счетной палаты Азербайджана приостановлено применение НДС к таможенным сборам.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана по итогам деятельности за 2022 год.

Отмечается, что данный отчет содержал также информацию о предложениях процедурного характера.

Согласно предложению Счетной палаты, применение налога на добавленную стоимость к таможенным сборам приостановлено с 1 января 2023 года.